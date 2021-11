Messi sacré Ballon d'or pour la septième fois

Le joueur argentin a glané le Ballon d'or, ce lundi soir, en devançant le Polonais Robert Lewandowski.





Décerné par le jury de France Football, le Ballon d'or a récompensé l'année 2021 de Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Copa America avec sa nation, l'Argentine. La Pulga devance Robert Lewandowski, qui a glané quatre trophées dont le championnat d'Allemagne, et Jorginho, lequel a été vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Euro avec l'Italie. Le premier Français du classement est Karim Benzema (4e), suivi de N'Golo Kanté (5e).



À noter que les ex-Olympiens Edouard Mendy et César Azpilicueta sont repartis bredouilles, l'Espagnol n'ayant recueilli aucun vote (le seul dans ce cas dans le classement avec Luka Modric) et le Sénégalais ayant été devancé pour le trophée Yachine du meilleur gardien par l'Italien Gianluigi Donnarumma.