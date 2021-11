Un ancien de la DNCG milite pour un retrait de points pour Lyon

Alors que le verdict concernant le match arrêté Lyon-OM approche, les langues se délient sur le sujet.





François Ponthieu, l'ancien président de la DNCG, a appelé à prendre des mesures fortes lors de ce type de troubles dans une interview au Journal du Dimanche : "A mon avis, le club fautif doit être sanctionné de trois points et le match rejoué avec public au même endroit. Pourquoi privilégier une punition collective alors que le public présent au stade n'est le plus souvent en rien responsable des débordements constatés ? Le recevant pourrait sportivement "récupérer" les trois points retirés en application du règlement et le visiteur bénéficierait des points qu'il mérite sur le terrain. Et pourquoi donner au club visiteur, dans un championnat qui n'est plus le même qu'à l'époque où les règlements aujourd'hui quelque peu poussiéreux ont été écrits ? Quant à la sanction du match à huis clos, c'est la négociation même de ce quoi pour quoi nous aimons ce sport : la ferveur et la passion."



Des mesures fortes pour enrayer cette problématique qui gâche le spectacle en L1 depuis le début de la saison. Et souvent au dépend de l'OM.