Un dirigeant de Lyon place le club en victime lors de Lyon-OM

Vincent Ponsot, haut dirigeant de Lyon, a été interrogé par France Football.





Selon ce dernier, Lyon est également victime dans l'affaire Payet, alors que c'est le joueur de l'OM qui a été agressé au Groupama Stadium : "Nous sommes également victimes dans cette affaire. Sportivement, parce que ce match était important pour recoller au classement. Économiquement, parce que notre situation financière est difficile depuis le Covid. Et en termes d'image, c'est une catastrophe. On est victimes d'un acte isolé. (...) Si on médiatise des sanctions individuelles exemplaires, cela pourrait faire réfléchir les prochains. Des supporters ont été pris, mais ont seulement eu un rappel à la loi : ça ne peut pas les dissuader. Si c'est un acte individuel, il faut que le club fasse son boulot et que la justice suive. (...) Judiciairement, je pense qu'on a fait du bien, à notre insu : six mois de prison avec sursis, cinq ans d'interdiction de stade avec obligation de pointer tous les week-ends, les gens vont savoir ce qui les attend."



La commission de discipline pourrait ne pas être du même avis que Vincent Ponsot, et pourrait sanctionner Lyon de points en moins, voire en donnant la victoire à l'OM sur tapis vert.