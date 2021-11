Gautreau : "Je trouve l'OM plutôt inquiétant"

Sur RMC, le journaliste Florian Gautreau a dit redouter la suite de la saison pour l'OM.





"Je trouve l'OM plutôt inquiétant, surtout sur un point. Je trouve que (Jorge) Sampaoli a des idées arrêtées, il sait ce qu'il veut mais il est finalement plus pragmatique que ce que je croyais. Je le connaissais mal. Cette équipe a su prendre moins de buts, être moins flamboyante mais être plus attentive au résultat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu comptes le match en moins face à Lyon, tu peux être deuxième avec 3 points en plus. On ne peut pas dire que ce soit un échec cuisant. Donc sur ça, je le trouve plus pragmatique que prévu. (...) En revanche, le lien avec le groupe, les compositions d'équipe où l'on ne comprend rien... Ce que nous dit Florent Germain avec les questions qui se posent autour de lui et des joueurs... Là oui, ça m'inquiète. (...) Il a apporté un truc intéressant comme l'a dit (Valentin) Rongier, y compris dans le fait de faire progresser certains joueurs. Il arrive à faire changer de positions certains joueurs, ce n'est pas scandaleux. Ce n'est pas le problème si c'est sur deux-trois joueurs. Mais le problème de Sampaoli, ce sont certaines de ses compositions d'équipe. La seconde chose, c'est le recrutement. On se souvient de cet épisode où il réclamait des recrues... Il ne les avait pas eues mais (...) il a été correct. Il a dit à la fin que ça lui convenait."



Le journaliste a peur que l'OM se perde dans des compositions d'équipe pas toujours compréhensible, même pour les joueurs.