Mercato : une cible de l'OM en Serie A pourrait partir cet hiver

Moins performant cette saison, et en fin de contrat dans un an et demi, Jérémie Boga pourrait s'en aller de son club, Sassuolo.





Interrogé par DAZN, l'entraîneur de Sassuolo, Alessio Dionisi, a confirmé cette possibilité même s'il ne l'espère pas : "Un départ en janvier pour Jérémie Boga ? Nous avons commencé à en parler avec le club. J'espère qu'il restera, car c'est un joueur important. Nous en reparlerons dans les prochaines semaines, mais tout le monde semble vouloir le faire signer."



Plusieurs clubs, dont l'OM et Lyon, sont en effet sur la piste de l'Ivoirien de 24 ans, qui réalise une saison en demi-teinte (8 matchs, 0 but, 3 passes décisives). Estimé à 20 millions d'euros par le site Transfermarkt, Jérémie Boga, natif de Marseille, joue peu depuis début octobre à cause de diverses blessures.