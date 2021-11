L'OM trop dépendant de Payet ?

Le journaliste Dave Appadoo a évoqué le numéro 10 de l'OM sur La Chaîne L'Equipe.





Selon lui, Dimitri Payet porte l'OM à bout de bras : "(Dimitri) Payet a fait le boulot à tous les postes cette saison, même en faux numéro neuf. Il a de bonnes stats. Quand les étoiles sont alignées, c'est un joueur très rare en L1. Mais tout cela montre aussi la faiblesse de l'OM. En début de saison, il y avait du volume, mais celui qui faisait la différence, c'était Payet. Il refait une vraie saison pleine. Pour l'instant, il ne chute pas. Mais c'est vrai que l'OM se repose beaucoup sur Payet. Donc ça peut être inquiétant pour la suite... Même si le train de l'équipe de France est passé pour Payet, il reste toujours concerné en club. Avant, on avait l'impression que la sélection était une carotte pour lui, comme en 2016 ou 2018. Quand il a raté la Coupe du Monde (2018) à cause d'une blessure, je pensais qu'il allait décrocher, en devenant un joueur qui reste sur son talent. Mais le voir comme ça avec (Jorge) Sampaoli, je trouve ça bien. C'est quelqu'un qui s'investit. Cette façon de se dépouiller, c'est une manière de répondre à tout le monde. Il aime l'OM, il aime le foot. Et il est fort."



Dimitri Payet (34 ans) réalise effectivement une première partie de saison très satisfaisante en termes de statistiques (7 buts et 5 passes décisives en 14 rencontres) et de jeu.