Riolo : "Je ne sais pas pourquoi on fantasme sur Harit"

Daniel Riolo s'est exprimé sur la rencontre remportée par l'OM contre Troyes (1-0), dimanche soir. Il a évoqué les situations de plusieurs joueurs en difficulté.





"Je n'ai pas les infos sur l'état physique des joueurs et sur le fait qu'il ne veulent pas être baladés comme ils sont baladés. D'habitude, on arrive à savoir quand les joueurs sont fatigués d'un entraîneur... Là, il n'y a rien qui fuite donc je ne peux pas dire que ça ne marche pas pour cette raison-là. Là, la dynamique n'est pas bonne. Il n'y a pas réellement de banc. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas jouer Harit, mais depuis qu'il est arrivé il a n'a fait qu'un bon match. Je ne sais pas pourquoi on fantasme sur lui. Kamara, son contrat est un problème. Sampaoli a aussi probablement trop insisté avec Gerson. Je ne sais pas si c'est un problème de poste pour Gerson qui met une demi-heure à se retourner. Il est lourd, il ne s'adapte pas, il a un problème, il joue à deux à l'heure. Sampaoli s'est obstiné, car c'est un gros transfert", a déclaré le journaliste au micro de RMC.



Les Olympiens tenteront d'enchaîner à Nantes, mercredi. Ils pointent pour l'instant à la 4e position du classement de Ligue 1, avec 26 points obtenus en 14 matchs.