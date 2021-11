Kombouaré insiste, il veut "marcher" sur l'OM

En conférence de presse, Antoine Kombouaré a insisté sur le fait qu'il voulait faire déjouer l'OM. Les mots employés devraient faire tiquer les Olympiens.





"On rentre à la maison avec un très bon point. J'espère qu'on le validera dans quatre jours face à Marseille. On doit être capable de leur marcher dessus", a déclaré le coach des Canaris face aux médias, samedi. Il s'en est amusé, ce lundi : "J'ai dit ça parce que c'est souvent l'expression des Marseillais, 'leur marcher dessus', je me suis un peu amusé. L'idée c'est de faire un grand match, on n'a pas le choix, a-t-il ajouté. Si on veut espérer faire un bon résultat contre Marseille, il faudra être prêt à faire une grande grande performance, sur la durée. Pour l'instant, on l'a vu contre Paris, on a joué une bonne deuxième mi-temps, la première on était en souffrance. A Lille, on a fait une très bonne première mi-temps, en deuxième on a été un peu plus en difficulté, on a réussi à tenir le score. Là, contre Marseille, j'espère qu'on sera capables de jouer 1h35, on va mettre les arrêts de jeu aussi." Le Nantais a par ailleurs qualifié Dimitri Payet de "chef d'orchestre" : "Il y a un Marseille avec lui, et un Marseille sans lui."



"Leur marcher dessus"... Des mots qui font échos à ceux d'Arthur Jorge, en 1992. Une déclaration qui avait mis le feu à PSG-OM. Antoine Kombouaré évoluait dans les rangs parisiens, mais n'avait pas pris part au match.