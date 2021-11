Vente OM : une réunion à Dubaï en vue d'un rachat ?

Une réunion aurait eu lieu à Dubaï, dans l'optique d'un possible rachat de l'OM. Elle aurait eu lieu en ce mois de novembre.





Selon les informations communiquées par Le 10 Sport, une réunion s'est tenue à Dubaï, en vue d'un possible rachat de l'OM. Le média ne connait en revanche pas la liste des personnes qui étaient présentes au rendez-vous. Il ne sait pas non plus si le club phocéen avait mandaté quelqu'un pour le représenter. Toujours est-il que des investisseurs auraient fait part de leur volonté de racheter le club.



Info ou intox ? La source est cette fois différente des dernières semaines et n'implique pas les Saoudiens. Il s'agit toutefois de prendre ces informations avec de grosses pincettes. Frank McCourt a répété à de nombreuses reprises qu'il n'envisageait pas de vendre l'OM. On peut néanmoins imaginer qu'il pourrait se montrer sensible à une proposition importante. Encore faut-il que les racheteurs potentiels disposent des moyens pour la faire.



Frank McCourt a racheté le club à la famille Louis-Dreyfus lors de l'été 2016. Il a dépensé environ 50 millions d'euros à ce moment-là, et certainement plus de 300 millions d'euros par la suite.