Pau Lopez : "On a vécu un match compliqué"

Pau Lopez (26 ans) a su préserver son but, dimanche, contre Troyes (1-0). Il pense que le succès obtenu est très important, compte tenu du contexte.





"On ne retient que la victoire, c'est le plus important, quelle que soit la manière. C'était le message du coach. On a vécu un match compliqué. La première mi-temps a été moins bonne que la seconde, laquelle a été plus satisfaisante. Après le match à Galatasaray, ça fait du bien de faire un clean sheet. Personne n'a bien joué et je m'inclus dedans. Troyes n'a pas eu beaucoup d'occasions. Sans être très bon, ça veut dire qu'on a maîtrisé le match. Mais on l'a emporté", a-t-il déclaré en zone mixte, dimanche soir.



L'international espagnol a réalisé son 5e clean sheet en Ligue 1, sur 9 matchs disputés. Il en totalise 7 en 14 apparitions, toutes compétitions confondues. S'il ne se considère pour l'instant pas comme le titulaire, il paraît avoir pris un avantage sur Steve Mandanda, dans l'esprit de son entraîneur Jorge Sampaoli.