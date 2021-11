Batlles : "Je regrette énormément la première période"

Laurent Batlles avait quelques regrets, après la rencontre OM-Troyes (1-0). Il pense que son équipe aurait pu prendre l'avantage en première période.





"Je regrette énormément la première période, on avait des coups à jouer et on ne les a pas joués comme il le fallait. Après, on a fait le match qu'on voulait. On voulait défendre en avançant, gagner des duels, leur faire mal. On l'a peut-être moins fait en seconde période, car on s'est créé moins d'occasions. Il y a eu un manque de justesse technique dans les vingt derniers mètres, à un moment on ne tenait plus le ballon devant donc on ne pouvait plus faire ressortir notre bloc, et ils les ont récupérés beaucoup plus haut. Mais on a retrouvé une équipe ambitieuse, qui joue et essaie de trouver des solutions pour mettre en difficulté l'adversaire", a déclaré le coach de l'ESTAC en conférence de presse.



Les Troyens ont tiré 5 fois au but, et cadré 2 fois. Ils ont obtenu 44,4 % de la possession du ballon, sur l'ensemble du match.