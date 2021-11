Rongier : "On s'est dit les choses à la mi-temps"

Valentin Rongier (26 ans) a donné son analyse sur match disputé contre Troyes (1-0), dimanche. Les Olympiens se sont parlé franchement, à la pause.





"On savait que ce serait un match compliqué. On doit mieux faire, surtout sur ce qu'on a proposé en première période. Troyes nous a mis en difficulté avec son système, on ne savait pas trop sur qui sortir et comment le faire. On s'est mieux adapté en deuxième période. Mais le plus important, au vu du contexte, était de gagner. Un stade vide, ce n'est pas une excuse, mais ça nous fait mal. Avec les résultats du week-end, c'était important aussi", a déclaré le joueur olympien au micro de Prime Vidéo. Des discussions importantes ont eu lieu, dans le vestiaire, à la pause : "Le coach nous a dit à la mi-temps qu'il fallait qu'on change. Mais même sans coach, au vu de ce qu'on a proposé, on s'est dit les choses à la mi-temps, ce n'était pas possible d'avoir cette attitude. Même dans l'agressivité, on n'y était pas. On avait une belle opportunité ce soir pour prendre trois points très importants, on ne pouvait pas se permettre de continuer sur cette lancée."



Et de conclure : "Une semaine éprouvante ? Oui. On ne va pas revenir sur ce qu'il s'est passé. Les instances vont juger, mais on est tristes que ça se passe ainsi, ça joue sur notre humeur et notre quotidien, notamment pour un joueur comme Dimitri (Payet), qui est très important pour nous. Ce soir, il n'avait pas l'air trop touché puisqu'il a fait de très bonnes choses, mais ce n'est pas évident."



Rongier retrouvera Nantes, mercredi, pour le compte de la 16e journée.