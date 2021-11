Mercato : le Barça et le Bayern surveilleraient toujours Kamara

Boubacar Kamara (22 ans) figurerait toujours sur les tablettes du Barça et du Bayern Munich. Il s'agacerait par ailleurs de la pression mise par ses dirigeants.





Si l'on en croit les éléments relayés par Foot Mercato, le milieu de terrain de l'OM ne manque pas de prétendants, en vue des prochains mois. Selon le média, le FC Barcelone est "à fond" sur lui, tandis que le Bayern Munich "se renseigne aussi beaucoup à son sujet pour une arrivée libre l'été prochain". Le joueur verrait quant à lui d'un bon oeil une signature en Premier League et serait agacé par "les coups de pression reçus par sa direction pour qu'il prolonge".



Info ou intox ? Les rumeurs se multipliaient aussi au printemps dernier et aucun club important n'a bougé lors du mercato estival. Le joueur comprend-il aussi peu le système des transferts qu'il se vexerait du fait que les dirigeants veuillent récupérer une somme sur son transfert ? Si certains bruits se confirment, alors c'est bien lui qui manque de respect à l'OM et à ses supporters. Espérons qu'il retrouve le courage d'assumer ses choix et qu'il prenne une décision permettant de rétribuer son "club de coeur" pour la formation dont il a bénéficié. Il serait bien dommage qu'un élément portant le maillot de l'OM depuis si longtemps parte brouillé comme l'a été Mathieu Flamini.



Boubacar Kamara, qui aurait refusé quatre offres de prolongation, sera libre de négocier avec d'autres clubs dès janvier...