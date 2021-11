Alvaro : "Ce n'était pas le match qu'on voulait, mais..."

Alvaro Gonzalez (31 ans) a confié son soulagement, après le succès obtenu par l'OM contre Troyes (1-0). Il s'est réjoui de retrouver la pelouse.





"Jeudi, c'était un jour dur pour nous, car on est éliminés de la coupe d'Europe. Ce soir on a fait des choses bien, ce n'était pas le match qu'on voulait, mais c'était important pour la défense aussi de ne pas prendre de buts. Parfois tu gagnes juste, d'autres tu joues bien et tu ne marques pas. Je veux toujours gagner, l'équipe aussi. Si on regarde le classement à la fin de la saison, qu'on se dit 'On a bien joué, mais on est 6e. C'est nul ça.' Je veux être 1er, 2e, 3e, jouer la Champions League la saison prochaine", a déclaré l'Espagnol en zone mixte. Il a aussi commenté sa performance, alors qu'il n'avait plus joué depuis un moment : "C'est un jour important après beaucoup de jours où je n'ai pas joué de ne pas prendre de but. J'ai fait un bon match, je n'ai pas joué beaucoup et c'était important pour moi d'être confiant."



Le défenseur n'avait plus été aligné depuis le 27 octobre, à... Troyes, contre Nice (1-1).