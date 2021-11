Sampaoli : "Dernièrement, ça a été assez difficile"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a admis que l'OM avait connu une période difficile. Il espère que le succès obtenu contre Troyes va redonner du pep à l'équipe.





"On aurait dû gagner des matches, on ne l'a pas fait, et cela a pu créer une forme d'urgence. Dernièrement, ça a été assez difficile. Mais avoir renoué avec la victoire nous offre la possibilité de nous battre pour rester dans le haut du classement. Il y a des fluctuations dans la manière dont une équipe joue et dont elle se sent, c'est vrai qu'il y a eu une baisse de rendement collectif parfois. On espère que revienne très vite cette équipe enjouée, qui se créait beaucoup d'occasions", a confié le coach argentin face à la presse. Il n'oublie d'ailleurs pas qu'un succès à Lyon pourrait tout changer : "Si on gagne le match en retard, on sera deuxièmes."





"Pour Kamara, c'est une question uniquement sportive"

Le technicien marseillais a par ailleurs évoqué le retour de Dimitri Payet : "On est très heureux du retour de Dimitri (Payet), qu'il se retrouve à son meilleur niveau, c'est un leader footballistique pour nous." Il a aussi éludé une question sur Boubacar Kamara : "C'est une décision purement sportive, j'avais besoin de faire tourner l'effectif, on a joué en Turquie jeudi. Tout ce qui touche à son contrat ne concerne que lui et le club."



L'OM ira jouer à Nantes, mercredi. Tous les matches sont désormais importants, alors que la trêve hivernale se rapproche.