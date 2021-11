Gueye : "On savait que ce serait compliqué"

Pape Gueye (22 ans) a livré son analyse du succès obtenu par l'OM contre Troyes (1-0), ce dimanche. Il pense que l'absence des supporters a pesé et sous-entend que l'enchaînement des matchs est difficile.





"On savait que ce serait compliqué. On jouait à huis clos malheureusement et nous n'avions pas le public pour nous pousser. C'était très dur, mais l'important a été fait, on repart avec les trois points. On enchaîne pas mal de matchs donc il faudra être bien concentré et bien se reposer pour enchaîner", a déclaré le milieu de terrain au micro de Prime Vidéo.



Pape Gueye a tenu sa place, tandis que Boubacar Kamara était sur le banc. Le natif de Marseille semble avoir été puni de ne pas s'être présenté à la conférence de presse, et surtout de faire trainer les négociations pour sa prolongation.