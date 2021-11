Batlles : "L'OM est pénalisé, mais nous aussi"

Laurent Batlles n'a pas oublié ses années à l'OM. Il regrette de ne pas pouvoir retrouver un stade Orange Vélodrome plein.





Le coach de l'ESTAC s'est remémoré ses souvenirs de Marseille. Il est amer quand il repense à la finale de la coupe UEFA 2004, perdue contre Valence. Pierluigi Collina avait expulsé Fabien Barthez très rapidement : "C'est l'un de mes pires souvenirs. Le match a été tronqué par l'expulsion de Fabien Barthez au bout de vingt minutes. Je n'ai pas eu l'impression de pouvoir vraiment jouer cette finale et vivre ce moment", a confié l'ancien milieu de terrain. Il garde en revanche un bon souvenir du match disputé contre Newcastle, au Vélodrome : "Avant même qu'on arrive au stade, le Vélodrome était plein ! Didier (Drogba) est allé voir et nous a dit 'aujourd'hui, c'est bon, on ne peut pas perdre' !" L'entraîneur troyen aurait voulu retrouver la ferveur olympienne et regrette que la rencontre se joue à huis clos, ce soir : "L'OM est pénalisé, mais nous aussi. J'aurais préféré que mes joueurs et mon staff vivent ce que moi j'ai vécu là-bas pendant un an et demi."



Batlles a disputé 65 matchs et marqué 11 buts sous le maillot de l'OM, entre 2004 et 2005. Il avait notamment inscrit un but exceptionnel face à Toulouse.