Mercato : le Barça prêt à chiper Alvarez à l'OM ?

Julian Alvarez (21 ans) figurerait parmi les priorités de Xavi, pour renforcer son secteur offensif. Le Barça pourrait tenter de le recruter dès cet hiver. Le dossier s'annonce difficile pour l'OM.





Selon les informations obtenues par Esport 3, le club catalan pense au natif de Calchin pour compenser le forfait de Sergio Aguero. L'ancien Citizen ne serait en effet pas autorisé par ses médecins à reprendre la compétition. Il reste toutefois à voir si les dirigeants barcelonais disposent des moyens pour le recruter, alors que leur faillite était annoncée assez proche, l'été dernier.



L'OM est associé au joueur de River Plate depuis plusieurs semaines, mais il n'est pas le seul. Le Real Madrid, le Milan AC, l'AS Rome, Tottenham, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le PSG seraient aussi sur le coup. Le dossier s'annonce donc compliqué pour tout le monde, et en particulier pour les Phocéens, lesquels sont sous surveillance de la DNCG.



Julian Alvarez dispose d'un contrat portant jusqu'en décembre 2022. Il a marqué 21 buts et délivré 13 passes décisives en 42 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.