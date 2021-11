Rami rage toujours contre Eyraud

Adil Rami (35 ans) va retrouver le stade Orange Vélodrome, ce dimanche. Il reste très rancunier à l'égard de Jacques-Henri Eyraud.





"Mon retour à Marseille ? Je suis content, mais je suis un peu déçu du huis clos. Si j'aurais aimé voir l'accueil du Vélodrome ? Oui, mais il n'y a aucun combat, ni contre les supporters, ni contre le club. Tout le monde connaît mon combat. On a une personne qu'on déteste en commun, dont je ne donnerai pas le nom", a confié le défenseur à L'Est Eclair.



Pour rappel, après son licenciement de l'OM, Rami a connu des expériences assez désastreuses à Fenerbahçe, au FK Sotchi, voire à Boavista. Il paraît avoir rebondi à Troyes, où il bénéficie de la confiance de Laurent Batlles. Sa gestion post-Mondial 2018 a en tout cas été assez catastrophique et on peut aussi penser qu'il est le premier responsable de ce qui lui est arrivé.



Le natif de Bastia a disputé 5 matchs avec l'ESTAC, depuis le début de la saison. Il sera bien sûr très motivé, ce soir.