Mercato : l'OM ciblerait un joueur de Galatasaray

L'OM aurait apprécié les prestations de Kerem Akturkoglu (22 ans). Son nom figurerait sur les tablettes de Pablo Longoria.





Selon les informations rapportées par Sabahspor1, le club marseillais apprécie toujours le profil du milieu offensif gauche du club stambouliote. Le joueur avait déjà été associé à l'OM, l'été dernier.



Kerem Akturkoglu dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il a été sélectionné avec la Turquie à 8 reprises et est parvenu à marquer 3 buts. Il avait été recruté gratuitement lors de l'été 2020. Depuis le début de l'exercice, il a totalisé 6 buts et 5 passes décisives en 24 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a notamment marqué 1 fois et donné 1 passe décisive en 5 rencontres de Ligue Europa.



On peut imaginer qu'en marge des rencontres disputées par l'équipe de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria coche le nom des talents qui l'intéressent pour les futurs mercatos. Konrad De La Fuente est jeune et Luis Henrique tarde à confirmer, on peut penser qu'il a un oeil sur des profils pouvant apporter davantage sur le côté gauche.