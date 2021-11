Schneider : "Sampaoli ne fait pas progresser ses joueurs"

L'OM reste sur une série délicate et Jorge Sampaoli centralise les critiques. Grégory Schneider n'est pas convaincu par les choix et la méthode de l'Argentin.





"Il a avalisé l'arrivée de certains joueurs, comme Gerson. C'est un petit peu son oeuvre quand même. Par ailleurs, il est quand même là depuis dix mois. En temps footballistique, c'est long. Il a les mecs sous la main depuis cinq ou six mois et dans le temps d'aujourd'hui, c'est beaucoup. ll ne fait pas progresser ses joueurs. S'il y avait un petit quelque chose, on pourrait se dire qu'il faudrait du temps. Mais ça va de mal en pis. Je ne vois pas comment il peut s'exonérer de responsabilités sur un effectif qu'il a cautionné, qu'il a dirigé et même en partie construit", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



L'équipe de Jorge Sampaoli ne devra pas passer à côté de son match contre Troyes, ce soir, s'il ne veut pas s'exposer à des critiques plus vives. Il ne s'agit toute de même pas d'oublier que le calendrier a été particulièrement chargé cet automne. Les prochaines échéances seront importantes pour la suite.