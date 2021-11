Sampaoli compare Milik à Dieng

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur les qualités de ses attaquants Bamba Dieng et Arek Milik. Il pense que le premier doit continuer à progresser, tandis que le second doit retrouver sa condition physique.





"Le plan était d'avoir ces deux joueurs pour fixer les défenseurs centraux, ce qui a été très bien fait et Gerson derrière, un petit peu plus libre pour profiter des espaces laissés par les deux", a déclaré l'Argentin face aux médias. Les deux attaquants n'en sont clairement pas au même point de leur carrière : "On peut comparer les deux attaquants. L'un, Bamba Dieng, a été un poison pour l'adversaire et les a mis en grande difficulté. L'autre, 'Arek', a été beaucoup plus finisseur. Dieng a un futur incroyable, il s'est créé cinq grosses occasions claires, qu'il s'est créées quasiment tout seul. Malheureusement, il n'a pas pu marquer. 'Arek' en a eu deux et il a marqué, voilà la différence entre un attaquant consolidé, comme Milik, qui revient d'une longue blessure et un jeune qui grandit, continue d'apprendre, était au centre de formation il n'y a pas si longtemps et a un grand avenir devant lui. Il doit se calmer au moment de finir ses actions, malgré sa très bonne technique. Parfois, il essaye de finir trop vite, mais ça arrive avec de jeunes buteurs. 'Arek' a un statut international, il est important dans les trente derniers mètres", a-t-il ajouté.



Milik a marqué 4 buts en 10 apparitions, cette saison. Dieng en a mis 3 en 15 matchs. On attend mieux des deux.