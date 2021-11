Mercato : Lacazette donne des indications sur son futur

Alexandre Lacazette (30 ans) s'est exprimé sur son avenir. En fin de contrat en juin, il admet commencer à regarder les projets qui pourraient lui être accessibles, pour ces prochaines saisons.





"Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé au micro de Téléfoot. Il prendra sa décision en janvier : "Pas avant janvier, je veux vraiment m'orienter sur quelque chose. Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s'il y a de beaux projets, comment on compte sur moi... Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner", a-t-il ajouté.



Selon certaines rumeurs, l'OM fait partie des clubs qui s'intéressent à la situation du joueur des Gunners. La concurrence promet néanmoins d'être rude, étant donné que le Milan AC, l'Atlético Madrid et Newcastle auraient aussi coché son profil.



Lacazette avait été recruté pour 60 millions d'euros en 2017 et a marqué 68 buts en 181 rencontres jouées avec le club londonien. Il n'a fait que 7 apparitions en Premier League, cette saison.