Kamara sanctionné par l'OM pour ne pas être présenté devant les médias ?

Boubacar Kamara (22 ans) a refusé d'aller en conférence de presse, vendredi. L'OM pourrait, cette fois, le sanctionner.





Dans son édition du jour, La Provence tente d'expliquer pourquoi le milieu de terrain ne s'est pas présenté face aux médias, en préambule du match OM-Troyes. Selon ses informations, il était déjà prévu qu'il parle avant la rencontre face à Metz, mais sa suspension lui avait épargné cette apparition. Il pourrait être sanctionné financièrement.



Le média croit savoir que la question contractuelle reste au coeur des atermoiements. Le quotidien confirme que trois options lui ont été proposées pour une éventuelle prolongation, mais rappelle que rien n'est simple avec lui : "Comme d'habitude avec le gamin entré au club à cinq ans, les négociations traînent en longueur et s'avèrent serrées, voire compliquées. Difficile de deviner leur issue. Un coup, elles avancent ; un autre elles reculent. Hier, il a préféré zapper la case "conférence de presse" en mettant tout le monde devant le fait accompli, principalement pour esquiver les questions sur son avenir", précise Fabrice Lamperti.



Boubacar Kamara n'a pour l'instant pas eu le cran de se positionner publiquement sur son futur. S'il se cache derrière le fait que ses dirigeants ont voulu le transférer en fin de mercato (ce qui semble logique à un an du terme de son contrat...), il n'assume tout simplement pas son statut professionnel. Comme le souligne le journal, il s'agit bien d'un manque de respect pour "son employeur, les médias et les supporters". S'il est important dans l'équipe de Jorge Sampaoli, la situation ne pourra pas durer indéfiniment...