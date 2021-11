Le nouveau but impressionnant de Gignac

André-Pierre Gignac (35 ans) continue de faire le bonheur des Tigres, au Mexique. Il a inscrit un nouveau but contre Santos Laguna (2-1).





Lors des quarts de finale aller du tournoi d'ouverture du championnat d'ouverture mexicain, l'ancien buteur de l'OM a placé une reprise instantanée qui a surpris le portier de Santos Laguna. Son équipe s'est imposée 2-1. Son 4e but de la saison en 9 apparitions. La rencontre retour aura lieu dimanche. Le Martégal a aussi délivré 1 passe décisive.



À noter que Florian Thauvin est quant à lui resté sur le banc de touche. Il est pour l'instant très décevant. Longtemps blessé, il totalise 1 but et 1 passe décisive en 9 apparitions avec le club de Monterrey.