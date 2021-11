Ménès est aussi étonné par les choix de Sampaoli

Pierre Ménès fait remarquer que rares sont les Olympiens qui jouent à leur meilleur niveau, à l'OM. Il s'interroge sur les choix de Jorge Sampaoli.





"D'abord, la compo d'équipe assez incompréhensible de Sampaoli avec Gueye aligné milieu gauche, ce qui ne correspond en rien à ses qualités. Ensuite, il est évident que, lorsque Payet n'est pas là, cette équipe n'est pas la même. Ce qui n'est pas un scoop. Enfin, les erreurs défensives, qui ont notamment coûté le premier but stambouliote. Le second est venu de Caleta-Car contre son camp et l'OM était mené 2-0 au repos", a confié le journaliste, après le match disputé contre Galatasaray (2-4). Et d'ajouter : "Il y a trop de choses qui ne vont pas dans cette équipe. Gerson est un fantôme, malgré son doublé Milik n'apporte rien dans le jeu."





"Ce groupe était compliqué vu le pédigrée des adversaires"

Il a aussi été surpris par le niveau affiché par Boubacar Kamara : "Le plus inquiétant, c'est lui, sans doute perturbé par son contrat et qui a perdu un nombre incalculable de ballons. Le petit Dieng a fait de bonnes choses mais il n'en demeure pas moins que le bilan européen de l'OM reste très faible, même si ce groupe était compliqué vu le pédigrée des adversaires. Marseille devrait jouer le barrage face au deuxième d'un groupe de Conference League. Pas certain que cela fasse passer la pilule auprès des supporters phocéens..."



L'OM se doit de réagir maintenant, avant la trêve hivernale, pour prendre le bon wagon et accéder au podium.