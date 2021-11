Maracineanu : "Il faut que les clubs tiennent leurs troupes"

Roxana Maracineanu compte bien profiter des prochains jours pour prendre des mesures afin d'endiguer les phénomènes de violence, dans les stades français.





"Le plus important était de discuter. Il fallait évoquer ce problème, car Lyon-OM était un électro-choc. Nous avons réuni clubs, ligues pour travailler sur la sécurité à l'entrée, la prise de décision des arbitres et la révision du règlement disciplinaire pour pouvoir anticiper avec des choses écrites noires sur blanc pour faciliter les décisions. C'est important que chacun soit responsable. Il faut que les clubs tiennent leurs troupes. On peut vivre dans les stades, on a besoin du public, on l'a vu pendant ces mois de confinements. On doit mobiliser tout le monde pour redonner au football ces lettres de noblesse", a indiqué la ministre des Sports au micro de Prime Vidéo, en marge du match Lens-Angers.



En attendant la décision de la très réactive commission de discipline (le 8 décembre), le moindre incident risque désormais de prendre de grosses proportions. Pour rappel, une seconde réunion aura bientôt lieu entre les représentants des instances du football français et le gouvernement. Espérons qu'ils tiennent compte du fait qu'il est plus difficile de tenir 60 000 spectateurs à Marseille que 550 en principauté.