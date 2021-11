Domenech a de nouveau attaqué Sampaoli

Raymond Domenech considère avoir des leçons tactiques à donner à Jorge Sampaoli. Il considère que l'Argentin n'emploie pas le bon schéma tactique.





"On ne peut pas commencer à douter, parce qu'il y a un moment que c'est comme ça. Si on commence à douter que maintenant, c'est que l'on n'a pas été lucide avant. Dès le début, sa manière de joueur, c'est bien, c'est beau, mais à chaque match, ils peuvent prendre des buts, et on ne peut pas durer au haut niveau si on est aussi friable défensivement. Je le dis depuis le début, quand on réussit, quand on marque, tout va bien, mais quand ça coince un petit peu devant et que c'est moins bien, on en arrive là, et ça va continuer comme ça. Et si ça continue comme ça, il ira tout droit au Père-Lachaise", a carrément lâché le consultant polémiste, qui est aussi président du syndicat des entraîneurs de football en France (depuis 2016), au micro de la chaîne L'Equipe.



Silencieux pendant des mois, l'ancien sélectionneur ne manque jamais une occasion de s'en prendre à ses cibles (ainsi qu'à l'OM). Et comme tous les coaches étrangers qui exercent en Ligue 1, Jorge Sampaoli constitue pour lui une cible. Et elle est d'autant plus facile à atteindre après un match comme celui de jeudi.