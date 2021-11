Di Meco : "La saison ne bascule pas du bon côté"

Eric Di Meco craint que les joueurs de l'OM n'adhèrent plus aux méthodes de Jorge Sampaoli.





"La saison ne bascule pas du bon côté. La Ligue Europa était un objectif de l'OM. Les supporters n'auraient pas compris que l'entraineur dise que ce n'était pas une compétition importante. J'ai peur que ça laisse des traces mentalement parce que c'est une belle branlée. Il y a un truc qui m'inquiète. On parlait d'une équipe émoussée avec le système avant la trêve internationale. L'OM n'avait pas joué pendant 18 jours avant-hier... Je n'ai pas vu de réaction physique. Ils n'étaient pas émoussés. Cela me fait peur parce que je n'ai pas vu le pressing de d'habitude. Du coup, je me demande si ce que demande Sampaoli n'est pas fini dans la tête des mecs", a déclaré le consultant au micro de RMC. Et de conclure : "On a vu des limites, des lacunes défensives. Galatasaray a vu ce que certaines équipes de Ligue 1 ont fait contre l'OM. Ils ont appliqué un plan avec leurs talents. Il y a des motifs d'inquiétude même s'il n'y a pas de quoi s'ouvrir les veines. Mais ce n'est pas la joie."



La saison automnale a jusque-là montré des limites qu'il rendent l'atteinte des objectifs difficiles. La réaction devra être très rapide de façon à ce que l'équipe reparte sur une dynamique positive.