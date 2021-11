Sampaoli : "C'est un moment compliqué pour Payet"

Sampaoli a donné quelques nouvelles de Dimitri Payet. Il l'a peu vu, depuis dimanche, mais les médecins paraissent indiquer qu'il est capable de tenir sa place contre Troyes. Il va néanmoins s'entretenir avec lui.





En conférence de presse, le coach argentin a donné des nouvelles de ses blessés. Cengiz Under reste incertain, mais Dimitri Payet pourrait jouer : "Le médecin a dit qu'il est OK pour la rencontre, mais je ne l'ai pas vu depuis lundi", a-t-il indiqué. Il souhaite également s'entretenir avec lui : "Avec Dimitri j'ai très peu parlé de tout ça, il faudra voir comment il est, émotionnellement parlant. Un joueur qui a subi deux agressions, il est logiquement touché. Il faut voir comment il gère ça. Mais c'est difficile, c'est quelque chose de très personnel. C'est un moment compliqué pour lui, on va voir comment il se sent. Le match de dimanche est important, il faut rebondir, passer à autre chose. S'il se sent bien, il jouera, sinon un autre prendra sa place."



Espérons que le Réunionnais rejouera rapidement. Il est évident que l'équipe n'est pas la même, lorsqu'il est absent.