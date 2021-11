Sampaoli répond aux critiques

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur les critiques dont il est l'objet, ainsi que l'équipe. Il pense que certaines d'entre elles sont cohérentes.





"C'est normal, c'est le football. On tombe amoureux très vite et l'inverse se produit très vite aussi. Il n'y a pas de croyance en une idée sur le long terme, l'important c'est de gagner. Aujourd'hui on s'appuie seulement sur les résultats. Les critiques peuvent influer sur les prestations des joueurs, mais ça fait partie du métier, on est exposés. Certaines critiques sont dures, elles viennent 'd'amateurs' qui ne prennent pas tous les critères en compte, mais il y a aussi des remarques cohérentes. J'essaye de ne pas trop y penser et de me concentrer sur le prochain match", a déclaré l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.





"C'est un groupe jeune, qui doit continuer de travailler"

Le technicien a aussi évoqué la composition de son effectif : "C'est un groupe jeune, qui doit continuer de travailler. On a encore besoin d'une évolution totale, pour tirer des conclusions en vue du mercato. Il faut que l'on retrouve l'équipe du début de saison, qui a fait de très bons matchs et qui était convaincue de son projet. C'est aussi à nous en tant que staff de travailler tout ça."



L'OM affrontera Troyes, dimanche, avec l'espoir de renouer avec la victoire.