Galatasaray se moque de l'OM sur les réseaux sociaux

Galatasaray a posté un message moqueur contre l'OM sur les réseaux sociaux. Patrick van Aanholt a quant à lui continué à s'en prendre à Mattéo Guendouzi.





Sur Twitter, le club stambouliote s'est moqué de l'OM en postant un smiley mort de rire en réponse à un post publié par le club marseillais le 27 août. Quant à Patrick van Aanholt, il a posté plusieurs messages sur le milieu de terrain de l'OM : "J'ai dit ce que j'ai dit... Likkleman (petit homme) ! Sournois et mauvais ! On est chez nous."



Sur deux matchs, les Marseillais ont pu constater le manque de classe et d'humilité affiché par le club stambouliote. Dommage que les hommes de Jorge Sampaoli, peut-être pas assez expérimentés, ne soient pas parvenus à lui rabattre le clapet.