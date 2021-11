Terim : "On a appliqué une tactique parfaite"

Fatih Terim était satisfait après avoir battu l'OM, jeudi soir. Il a notamment apprécié la prestation de l'arbitre.





"Je suis content de cette victoire. On aurait pu avoir davantage de points et aller à Rome plus relax (lors de la dernière journée). Mais nous serons encore là en février ou mars. Nous sommes tombés sur un arbitre très strict, qui a bien dirigé la partie. Mais je ne vais pas trop parler de ça, du moment où je suis allé calmer les supporters qui avaient lancé des projectiles, je vais d'abord profiter de mon succès. On a appliqué une tactique parfaite pour nous. Même si les Olympiens étaient plus grands, nous avons gagné tous nos duels de la tête. On a maîtrisé notre sujet, même si nos joueurs sont très jeunes. C'est bien. Je suis aussi content de Sofiane Feghouli. C'est un joueur que j'estime beaucoup. Même si je lui dis de ne pas jouer, il ne pose jamais de problème. C'est un exemple pour beaucoup", a déclaré l'entraîneur de Galatasaray en conférence de presse.



L'arbitre a en effet été très strict... avec les Marseillais. Ils ont écopé de six cartons jaunes, contre un seul côté turc. On appelle ça, un arbitrage maison.