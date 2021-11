Pauleta raconte sa rencontre inattendue avec des supporters de l'OM

Pedro Miguel Pauleta s'est remémoré le jour où il a croisé des supporters de l'OM, dans un MacDo, après avoir marqué dans un Clasico. Il a eu peur.





"On a joué un match contre Marseille, je ne sais plus quelle année, et je marque un but, a expliqué l'ancien attaquant du PSG au micro de beIN Sports. Le match était un dimanche après-midi, et moi le dimanche soir, depuis plusieurs années à la maison, je vais chercher le repas au McDonald's pour les enfants. Donc je termine le match contre Marseille, je rentre chez moi, je m'arrête au McDonald's de Chambourcy, j'entre et il n'y avait personne à l'intérieur. Mais deux minutes plus tard, quatre, cinq ou six supporters de Marseille sont entrés (il se prend la tête avec la main, NDLR)."





"On a beaucoup de respect pour vous"

Il a eu un coup de stress : "Je me suis dit : "Je suis mort !" Les supporters m'ont vu et m'ont dit : "Pedro, on a beaucoup de respect pour vous, vous avez toujours respecté Marseille. C'est vrai que vous nous faites chier, vous marquez toujours contre nous, mais on vous respecte." J'ai pris mes sacs et je suis sorti grâce à Dieu. Ça s'est bien passé, il aurait pu y avoir un problème, on ne sait jamais. Mais ça s'est bien passé. Partout dans le football, dans tous les clubs, il y a des gens bons et des gens moins bons. C'est comme dans la vie."



Pauleta a en effet inscrit plusieurs buts lors des Clasicos et ne laisse pas un très bon souvenir. Pour rappel, il a défendu les couleurs du PSG entre 2003 et 2008.