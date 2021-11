Incident de Lyon : Kombouaré pousse un coup de gueule

Antoine Kombouaré considère qu'il faut punir très sévèrement les supporters qui enfreignent les lois dans les stades. Il pense que le Lyonnais qui a lancé la bouteille sur Dimitri Payet (34 ans) méritait une interdiction de stade à vie.





En conférence de presse, le coach du FC Nantes n'a pas mâché ses mots sur les incidents de Lyon : "J'étais très frustré, et ma frustration s'est transformée en colère. Ce n'est pas possible, ce sont des choses qui se répètent, et deviennent de plus en plus graves ! Surtout, j'étais très affecté quand j'ai vu Dimitri au sol. Il y a des gens qui viennent voir un match pour agresser un joueur. C'est inadmissible, impensable", a-t-il confié aux journalistes présents.





"Il faut les interdire à vie"

Il estime que la justice n'est pas assez sévère : "Ces gens-là sont des criminels, ils n'ont rien à foutre dans les stades, il faut les interdire à vie. Si j'étais dans les instances décisionnaires, ces gens ne mettraient plus jamais les pieds dans un stade. Fini. J'ai essayé de me mettre 30 secondes à la place de Dimitri, et je me dis qu'il doit être traumatisé à vie. Il ne peut plus venir frapper un corner comme avant. À ce moment-là, il ne peut plus jouer ni lui ni ses partenaires. Tout le monde est affecté. Si on les oblige à revenir sur le terrain, ce n'est plus le même match. À chaque fois qu'un acteur est agressé, on ne doit plus jouer. Quand je vois le joueur blessé au sol, on ne parle plus de foot. Il n'y a plus que les politiques, les gens de la Ligue et des supporters pour penser qu'on peut encore jouer après ça. Mais c'est impossible. Si ça arrive à l'un de mes joueurs, je les envoie tous à la douche, et on s'en va. Même si on doit perdre des points derrière", a-t-il poursuivi.



Le supporter de l'OL qui a lancé le projectile sur Payet a écopé de six mois de prison avec sursis, plus une interdiction de stade de cinq ans.