Milik : "Comme si on n'était pas sur la pelouse..."

Arek Milik (27 ans) a inscrit deux buts face à la Galatasaray, jeudi soir. Pour autant, cela n'a pas permis à l'OM de prendre ne serait-ce qu'un point. Le Polonais a fait part de son analyse du match, en zone mixte. Il pense que Galatasaray a mérité ses trois points.





"Les 20 premières minutes ont été très dures, comme si on n'était pas sur la pelouse. Ils avaient faim et ils ont mérité de gagner. On est une bonne équipe, mais on n'était pas en bonne position avant ce match avec quatre points seulement. Ce n'était pas bon de venir en Turquie avec seulement quatre points. On n'avait pas d'autres options que gagner et on s'attendait à un autre match. On est très déçus du résultat. Si on va en Ligue Europa Conférence, bien sûr on la jouera", a confié l'attaquant polonais aux journalistes présents.



Le point positif de ce match est peut-être que Milik a travaillé ses stats et sa confiance. L'OM peine à trouver la bonne formule, depuis son retour, et son efficacité ne sera pas de trop pour relancer l'équipe. Le prochain rendez-vous est prévu contre Troyes, à Marseille, dimanche.