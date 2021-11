Rudi Garcia sur le banc de Manchester United ?

Les dirigeants de Manchester United auraient inscrit le nom de Rudi Garcia sur leur short-list, pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Un entretien aurait même déjà eu lieu.





Si l'on en croit les informations obtenues par L'Équipe, l'ancien coach phocéen a bien été auditionné par les Red Devils, en vue de prendre les rênes de son équipe première. Sa maîtrise de l'anglais constituerait un point fort apprécié par les Mancuniens. Il ne figurerait toutefois pas parmi les favoris, alors que les Anglais penseraient aussi à Lucien Favre, Ernesto Valverde, Paulo Fonseca et Ralf Rangnick.



"J'y suis déjà à Manchester (rires). Je vais commenter un très beau match. Plus sérieusement, je n'ai pas l'habitude dans ma carrière de commenter les rumeurs. Je ne dirai rien à ce sujet. Manchester United est l'un des plus gros clubs du monde. Je ne confirme ni n'infirme rien", a déclaré l'ancien entraîneur de l'OM.



Rudi Garcia a entraîné le club olympien entre 2016 et 2019, pour un total de 69 succès, 31 matchs nuls et 42 défaites. Ses choix de recrutement sont très critiqués. Ils paraissent avoir tué l'OM Champions Project dans l'oeuf. Il a ensuite rejoint Lyon...