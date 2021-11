Feghouli : "L'ambiance va être très, très chaude"

Sofiane Feghouli (31 ans) a promis une grosse ambiance à l'OM, ce soir, dans le stade de Galatasaray. Il ne pense en revanche pas qu'il y aura d'incidents comme à Lyon.





Interrogé par l'AFP, l'international algérien a donné son sentiment sur le match qui va se disputer ce soir, dans le cadre de la Ligue Europa : "Face à Moscou, c'est vrai que c'était l'occasion de prendre deux points de plus, mais il faut rester positif. De leur côté, l'OM et la Lazio ont fait match nul (0-0), donc c'est statu quo. On est en tête et il ne reste plus que deux matches, dont celui à domicile face à Marseille, pour se qualifier", a-t-il confié. Il ne pense pas qu'il puisse y avoir d'incidents, comme c'est le cas dans beaucoup de matches en Ligue 1, cette saison : "Non, les supporters turcs en général se comportent bien. Je ne pense pas qu'il y aura des incidents. Par contre, l'ambiance va être très, très chaude... J'ai hâte de jouer ce match devant nos supporters et j'espère que le stade sera plein."



Aux dernières nouvelles, le Nef Stadyumu devrait afficher complet, ce soir. Pour rappel, il peut accueillir 52 000 spectateurs.