Rothen ne veut pas de Zidane au PSG

Jérôme Rothen refuse de voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Il le trouve trop associé à l'OM et pense qu'il ne pourrait pas s'identifier au club parisien.





"Je n'ai pas envie de voir Zinédine Zidane arriver sur le banc du PSG. Il faut se souvenir que le Championnat de France a pris une ampleur différente grâce à certaines rivalités de clubs. Le PSG contre Marseille est la plus grosse rivalité. Je pense que quand tu appartiens à l'un des deux, c'est difficile de te mettre à fond dans l'autre club. Je n'aurais pas vu Luis Fernandez entraîner l'Olympique de Marseille. On reproche aux joueurs de ne pas assez s'identifier au club. Comment veux-tu que Zidane arrive à transmettre ça aux joueurs, sachant que lui-même ne peut pas se mettre dans la peau d'un supporter du PSG ? Comment Zidane va pouvoir représenter le PSG auprès de ses supporters ? C'est quasiment impossible", a déclaré l'ancien joueur parisien sur les ondes de RMC.



La réaction est la même du côté des fans phocéens. Cela montre d'ailleurs bien que Jérôme Rothen est plus un supporter qu'un consultant.