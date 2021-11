Saliba espère se rattraper de ses erreurs contre la Lazio

William Saliba (20 ans) n'a pas oublié le match disputé contre la Lazio de Rome (2-2), et en particulier ses erreurs. Il espère se rattraper, ce soir.





Face aux médias, le défenseur est revenu sur sa soirée difficile face à la Lazio de Rome : "Je sais que c'est à cause de moi qu'on fait match nul contre la Lazio. J'ai très très mal dormi après et je n'ai plus envie que ça se reproduise. Je suis jeune, je risque de faire encore des erreurs, mais je vais essayer que ça arrive le moins possible. C'est sûr que demain j'ai à coeur de me racheter et d'aider mon équipe à remporter ce match", a-t-il déclaré. Il ne pense pas à d'éventuelles retrouvailles avec Mbaye Diagne, avec qui il s'est empoigné lors du match aller : "Ça fait partie des matchs de haut niveau, après je ne prends pas ça comme un duel que je dois gagner pour le match retour. Demain on vient ici pour la victoire. On va se donner à 100 % pour repartir à Marseille avec ces trois points."



Pour rappel, l'OM est actuellement 3e du classement du groupe E, avec 4 points obtenus en 4 matchs (4 matchs nuls). Galatasaray est à 4 points et la Lazio à 1 point.