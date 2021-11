Zidane a-t-il refusé le PSG ?

Les rumeurs vont bon train, au PSG, concernant un possible départ de Mauricio Pochettino et une arrivée de Zinedine Zidane. Certaines sources affirment néanmoins que le Français a recalé les Parisiens.





La presse anglaise est unanime : Mauricio Pochettino n'apprécie pas le fonctionnement du club parisien et souhaite partir. Le PSG serait disposé à lui accorder un bon de sortie moyennant une indemnité de 11 millions d'euros. Et pour le remplacer, il penserait à... Zinedine Zidane. Or, le natif de Marseille vient justement de (se) rappeler son attachement pour l'OM. Il a même indiqué qu'il regrettait de ne pas avoir porté ses couleurs, durant sa carrière. Une signature au PSG, quelques jours après, ferait tâche...



Selon les informations rapportées par As, l'ancien coach du Real Madrid a pour l'instant recalé les dirigeants parisiens. Il ne souhaiterait pas prendre une équipe en cours de saison. De plus, il aurait d'autres ambitions, et en particulier celle de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.



Pour rappel, le contrat de Didier Deschamps ne court que jusqu'au Mondial qui est censé se disputer au Qatar. Noël Le Graët n'est pour l'instant pas très clair sur la suite.