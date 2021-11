Terim : "Le match contre l'OM est plus important que le derby"

Face aux médias, Fatih Terim, entraîneur de Galatasaray, a annoncé la couleur pour ce soir. Il considère que la rencontre face à l'OM est plus importante que le derby perdu dimanche par ses troupes contre Fenerbahçe (1-2).





"Le derby peut être compensé, mais pas le match contre Marseille. Donc le match face à l'OM est beaucoup plus important pour nous", a déclaré l'emblématique coach des Rouge et Jaune. Il s'attend à un match très disputé : "Tous les onze que nous alignons sur le terrain sont des onze idéaux pour nous. On a vu là-bas que l'équipe marseillaise était très forte. Nous avons bien fermé le milieu et bien défendu. Nous ne leur avons pas donné trop d'opportunités. Demain, nous devrons prendre le contrôle. Marseille est une équipe très dure, ce sera dur", a-t-il poursuivi. Il souhaite conserver la première place : "Si nous terminons premiers de ce groupe, nous allons éviter des adversaires très importants et jouer directement les 16es."



Une nouvelle fois, l'OM va devoir remporter un duel tactique. Les hommes de Jorge Sampaoli, qui seront privés de Dimitri Payet, devront l'emporter pour garder une chance de se qualifier.