L'ex-agent de Benzema s'en est pris à Payet et à Valbuena

Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema (33 ans), a attaqué Dimitri Payet (34 ans), sur les réseaux sociaux, l'accusant de faire du cinéma. Il a également commenté le verdict du procès de Mathieu Valbuena (37 ans), sur lequel il a fait des commentaires insupportables.





L'ancien conseiller de l'attaquant du Real Madrid a commenté l'incident survenu à Lyon, sur Twitter. Il accuse le Réunionnais d'avoir joué la comédie, après avoir pris sa bouteille pleine dans la tête : "Tout dans ce qui se passe maintenant avec Dimitri Payet avec son cinéma explique pourquoi il n'a pas fait la carrière stratosphérique que son talent méritait ! (...) Karim n'aurait jamais fait ce cinéma ! Recevoir le projectile, parler à l'arbitre et après s'effondrer c'est du cinoche et quand il va revenir sur le terrain tu verras ! Maintenant je condamne fermement le FD qui a lancé la bouteille", a-t-il écrit en laissant ses capacités intellectuelles de côté.



Et hier, il s'en est pris à Mathieu Valbuena : "Il aurait pu être soulagé plus tôt s'il n'avait pas trompé sa femme et n'avait pas gardé la vidéo de ses ébats comme un trophée , ou même s'il avait su transférer des dossiers d'un ordinateur à un autre tout seul", a-t-il posté. Cela n'a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo : "Ah OK, Karim, c'est de la faute de Valbuena maintenant avec en plus jugement moral sur sa vie privée ... Ça plus Payet qui est limite responsable dimanche... Ton compte est vraiment piraté ... Enfin j'espère ! Tweet hallucinant."



Karim Benzema était décidément très bien entouré...