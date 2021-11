Valbuena a dénoncé l'attitude de Le Graët

Mathieu Valbuena (37 ans) a violemment taclé Le Graët, pour l'attitude dont il a fait preuve avec lui. Il l'accuse de ne pas l'avoir soutenu (au contraire de Karim Benzema).





"Je suis satisfait que mon statut de victime ait été reconnu par la justice. Je pense avoir fait ce qui me semblait être mon devoir de citoyen en portant plainte et en ne faisait pas droit au chantage", a expliqué le milieu offensif sur RMC, suite au verdict du procès de la Sextape. Il s'est payé Noël Le Graët, le président de la FFF : "J'ai été très étonné, même si rien ne me surprend dans ce milieu, du très peu de soutien de l'équipe de France. Même si elle a été partie civile dans cette histoire. Et M. Le Graët... Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, il me léchait les bottes. Par contre, quand on disparaît des radars, c'est Monsieur fantôme. Peut-être qu'il a perdu mon numéro."



Karim Benzema a été reconnu coupable de complicité de délit de tentative de chantage, écopant d'un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Ses avocats ont fait appel.