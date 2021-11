Sampaoli : "Jouer dans son stade renforcera l'agressivité de Galatasaray"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué la situation de Cengiz Under (24 ans), lequel reste incertain. Il a aussi parlé de son adversaire, qu'il juge très agressif à domicile.





Face aux médias, l'Argentin s'est exprimé sur la possible absence de Cengiz Under : "L'absence de Dimitri modifie certaines choses. L'incertitude concernant Ünder également, ainsi que l'absence de Rongier dans un effectif aussi réduit que le nôtre. On doit réfléchir si on fait du poste pour poste ou s'il faut changer de système, dans un match rappelons-le décisif. On doit venir pour gagner demain et on doit trouver la meilleure manière avec les joueurs qu'on a pour poser des problèmes à une équipe très agressive quand elle joue ici chez elle", a-t-il déclaré.





"On sait que l'ambiance sera très chaude, mais c'est motivant"

Il s'attend à une ambiance chaude, à Istanbul : "Oui on sait que l'ambiance sera très chaude, mais c'est motivant. La communication sur le terrain sera difficile, mais personnellement j'adore ce genre d'ambiance. J'ai hâte de jouer ce match. Ça me fait plaisir d'être là. Ce sera un match très intense." Il croit aussi que l'équipe de Fatih Terim sera plus agressive que lors du match aller : "On a travaillé le plan de jeu et le scénario du match, notamment par rapport à comment joue cette équipe de Galatasaray. C'est une équipe très agressive, on s'attend à ça, car elle jouera dans son stade et ça renforcera son agressivité. Nous on vient avec un plan clair, savoir qui va jouer, comment, dans quels espaces, comment on va avoir la supériorité numérique. C'est ça qui est lié à notre plan de jeu pour obtenir la victoire."



Les Olympiens sont attendus. Il ne faudra pas se laisser impressionner par l'intox et faire preuve de courage et de solidarité, dans l'enceinte stambouliote.