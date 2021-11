Galatasaray-OM : compos probables, chaîne et horaires du match

Après la mascarade lyonnaise, l'OM se déplace à Istanbul pour y affronter Galatasaray. Un match décisif pour la suite de la Ligue Europa. Voici les infos à connaître.





Après les événements de Lyon, l'OM peut s'attendre à une ambiance hostile, en Turquie. L'enceinte affichera certainement guichets fermés, alors qu'il ne reste plus que 14 000 billets à écouler. Certains accrochages du match aller ont été montés en épingle sur les réseaux sociaux par des joueurs stambouliotes. Patrick van Aanholt a cru malin de poster un message provocateur sur Twitter. On peut imaginer qu'une pression importante va être mise sur les joueurs et l'encadrement. Aux dirigeants de la prévoir.



Pour l'occasion, Jorge Sampaoli devra se passer des services de Valentin Rongier et Dimitri Payet, lesquels sont suspendus. Cengiz Under a lui repris l'entraînement collectif, mais est incertain. Autant dire que les armes offensives de l'Argentin pourraient être réduites. La presse turque croit savoir que Fatih Terim va procéder à des choix forts, contre les Phocéens. Il faut dire que Galatasaray a perdu face à son grand rival Fenerbahçe, dimanche (1-2).





Les compos probables de Galatasaray-OM

Voici les compos probables du match Galatasaray-OM. Les formations officielles seront communiquées environ une heure avant le début du match.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Lirola, Kamara, Guendouzi - Harit, Gerson, De la Fuente - Milik.



La compo probable de Galatasaray : Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt - Antalyali, Kutlu, Cicaldau - Mohamed, Diagne, Dervisoglu.





Galatasaray-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre Galatasaray-OM sera retransmise sur RMC Sport 1, à partir de 18h45.