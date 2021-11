F. Germain : "La tendance actuelle, c'est de donner un match perdu à Lyon"

Florent Germain pense que Jean-Michel Aulas pourrait être déçu par la décision de la commission de discipline, malgré sa campagne de comm'. Il considère que la tendance est à un match gagné sur tapis vert par l'OM.





"Je n'imagine pas du tout ce match être rejoué. La tendance actuelle, c'est de donner un match perdu à Lyon. Ce n'est pas exactement la même chose que face à Nice. On fait des projections, c'est de la science-fiction. Mais on sent que les pouvoirs publics et les instances du football français ont envie de frapper fort. Pour qu'il y ait un avant et un après OL-OM. Donc une demi-mesure ne sera pas possible. Après, peut-être que ce match sera rejoué avec un retrait de points conséquent. Je ne sais pas. Mais on a le sentiment qu'il va se passer des choses. L'affaire est grave. En plus, les clubs n'ont même pas parlé de dates ou d'une place dans le calendrier...", a déclaré le journaliste sur RMC.



Les sanctions qui ont suivi Nice-OM, c'est-à-dire de nombreux lancers de projectiles jusqu'à atteindre violemment un joueur, suivis d'une invasion de terrain en cours de match pour agresser les joueurs, n'ont pas du tout paru à la hauteur. Désormais sous pression et attendue par tous, la commission de discipline va devoir assumer.