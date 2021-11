Bouby : "Je comprends totalement Payet, et je le soutiens"

Pierre Bouby a réagi aux propos tenus par Dimitri Payet (34 ans), lors du dépôt de sa plainte. Il a pris sa défense.





Le Réunionnais a indiqué qu'il avait désormais peur de tirer les corners, à l'extérieur. Pierre Bouby le comprend : "Il ne faut pas minimiser sa déclaration. Nous, on voit ça avec du recul, via des images d'une caméra plantée en tribune. On se dit que c'est juste une bouteille, que ce n'est pas très grave... Mais quand on regarde sa réaction, il se demande ce qu'il se passe. En plus, il prend la bouteille par le bouchon, ce qui rend encore plus forte la douleur. Je comprends totalement Payet, et je le soutiens. Car je trouve ça scandaleux qu'un joueur ne puisse pas tirer un corner tranquillement dans un stade de foot... Là, Payet ne peut pas faire son métier normalement. Tout ça est peut-être vieux comme le monde, mais cela ne veut pas dire que c'est normal...", a-t-il déclaré au micro de la chaîne L'Équipe.



La comm' honteuse de Jean-Michel Aulas ne doit pas faire oublier l'essentiel. Un acteur du terrain de jeu a reçu une bouteille au visage. Et cela constitue certainement un traumatisme qui le suivra jusqu'à la fin de sa carrière. Un scandale qui doit faire date.