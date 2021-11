Payet : "Je suis heureux, sur et en-dehors du terrain"

Face aux journalistes, Dimitri Payet (34 ans) a évoqué son retour en forme. Il admet prendre son pied dans cet OM et avec cet entraîneur.





"Beaucoup de planètes se sont alignées. Évidemment il y a eu l'arrivée d'un nouveau coach, je me retrouve au coeur du système et je suis épanoui. Après je me suis remis en question aussi en fin de saison dernière, comme je le fais tout le temps. Et il y a eu du travail en plus à côté pour retrouver ce niveau", a indiqué le Réunionnais en conférence de presse. Il se plait dans cette équipe : "Aujourd'hui, sur le terrain et en-dehors je suis très heureux, et je pense que ça se retranscrit sur le terrain. On a un groupe qui vit très bien, là on vient de retrouver tous les internationaux et on était contents de se revoir."





"Sampaoli a compris comment je fonctionnais"

Il a également apprécié les louanges de son entraîneur : "Ça m'a beaucoup touché parce qu'on sait les joueurs qu'il a entraînés, ce n'est pas anodin. J'essaye de lui rendre la confiance et la seconde jeunesse qu'il m'a données. Il a compris comment je fonctionnais. On ne s'est pas parlé 40 fois, mais ça a suffi pour qu'une confiance s'installe. Il a un caractère chaud, mais il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut nous faire jouer. On prend tous du plaisir, et c'est le plus important." Et de conclure sur son début de saison : "Je suis dans une période assez intéressante. Ça fait partie des meilleures de ma carrière. Il y a un peu de tout, de l'expérience, le fait aussi de me retrouver au coeur du système en touchant énormément de ballons, ce que j'aime... Mais je ne joue pas tout seul, j'ai énormément de coéquipiers autour de moi qui me mettent dans les meilleures conditions. On a un groupe vraiment solide et uni cette année."



Payet a marqué 7 buts et donné 3 passes décisives en 14 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison.