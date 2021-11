Sampaoli demande davantage de joueurs confirmés

Jorge Sampaoli a demandé à ses dirigeants des joueurs plus confirmés.





"On dit à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) que ce club a besoin de joueurs confirmés. Notre projet est basé en partie sur la jeunesse, mais on a aussi besoin de joueurs mûrs, qui ne sont pas là. Je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Après, parfois c'est possible, parfois non. Et ce n'est pas forcément la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide et qui a ses idées", a-t-il indiqué en conférence de presse. Il pense que la présence d'éléments expérimentés est indispensable : "Même s'il nous manque des joueurs d'expérience, il y a toujours une obligation d'excellence dans ce club. Mais on demande à des joueurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience d'être excellents. C'est très difficile."



Il n'est pas évident que l'OM sera en mesure de procéder à de gros recrutements, cet hiver. À moins que Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car, qui ont refusé de partir en fin de mercato, choisissent finalement de rejoindre un autre club.